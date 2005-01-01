اسرائيل: أكثر من 13 ألف قذيفة وصاروخ أطلقت من غزة منذ عام 2005

رام الله / سما /

ذكر تقرير إخباري إسرائيلي، اليوم السبت، أن المقاومة في غزة اطلقت أكثر من 13 ألف صاروخ وقذيفة تجاه المناطق الإسرائيلية من منذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن قبل هذه الفترة منذ عام 1994 مع بدء تسلم السلطة للأراضي الفلسطينية وحتى الانسحاب في أغسطس/ آب 2005، بلغ عدد الصواريخ والقذائف 5 آلاف.

وأشارت إلى أن إطلاق الصواريخ توسع بعد فترة الانسحاب وطال أسدود وبئر السبع بعد أن كان يقتصر على الغلاف المجاور للحدود مثل سديروت وعسقلان وغيرها، مشيرةً إلى أن الصواريخ باتت تطال مدن إسرائيلية رئيسية منها تل أبيب والقدس.

وقالت إن إسرائيل فقدت بالحقيقة الردع أمام الصواريخ التي تطلق من غزة، مشيرةً إلى استمرار إطلاقها بالتنقيط من غزة في الفترة الأخيرة رغم اتفاق الهدوء الذي لا تعترف به إسرائيل علنًا.