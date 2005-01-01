في انتظار رد حزب الله..اسرائيل تحظر الطيران في الشمال وتغلق موانئ

القدس المحتلة/سما/

حظرت إسرائيل الطيران المدني في الأجواء الشمالية، كما أغلقت مطار "كريات شمونة المدني"، وعلى الأرض نشرت فيديوهات لناقلات تحمل مدافع وآليات حربية إسرائيلية تتجه صوب الحدود الشمالية. كما أُعلن اليوم، أن سلاح البحرية الإسرائيلي رفع من درجة تأهبه خوفا من أن يشمل رد حزب الله عملا بحريا، وفي الوقت نفسه صدرت تعليمات للجيش بالاستعداد للرد في أي لحظة. ورجحت مصادر أمنية أن يختار حزب الله أهدافا عسكرية منعا لتدهور الأمور إلى حرب شاملة لا يسعى لها الحزب ولا حتى إسرائيل، وعلى ضوء ذلك قلّص الجيش الإسرائيلي من تحركات قواته على الحدود، لكنهم في إسرائيل يقولون إن استعدادت الجيش تتناسب مع رد واسع على حزب الله. وتشمل الاستعدادت العسكرية الإسرائيلية حسب ما وردت في المواقع العبرية: 1- تكثيف وحشد قوات من سلاح المدرعات والمدفعية في منطقة الحدود الشمالية. 2- سحب القوات المنتشرة على خط الحدود لإفساح المجال امام عمل القناصة والمدفية في حال جرى هجوم من الطرف الآخر للحدود. 3- تكثيف الحراسة في المستوطنات القريبة من الحدود خوفا من عملية تسلل إلى تلك المستوطنات. 4- زيادة جاهزية منظومة الدفاع الجوي لمواجهة احتمالية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. 5- رفع درجة التأهب والاستعداد في سلاح الجو. 6- رفع درجة التأهب والاستعداد في سلاح البحرية، خوفا من أي استهداف بحري قد يعمد عناصر حزب الله لتنفيذه. ونقلت مواقع عبرية عن مصادر في لبنان، قولها إن التقديرات هناك تشير إلى احتمال قيام حزب الله بتنفيذ عملية تشمل إطلاق قذائف مضادة للدبابات على دورية للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى إطلاق قذائف كاتيوشا على مواقع عسكرية، وعمليات إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال، في وقت متزامن.