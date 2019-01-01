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نظرا لطبيعة عمل المعبر الخميس.. الداخلية بغزة توضح الية السفر ليوم غد الاخد

السبت 31 أغسطس 2019 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نظرا لطبيعة عمل المعبر الخميس.. الداخلية بغزة توضح الية السفر ليوم غد الاخد


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة يوم السبت عن آلية العمل عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاحد.

وأوضحت "الداخلية" في تصريح مقتضب أن السفر الاحد سيكون  للحافلات الثالثة والرابعة، والخامسة حتى الرقم (80) من كشف (8/21)، وذلك نظراً لطبيعة عمل المعبر يوم الخميس الماضي.

وطالبت الوزارة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما شدّدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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والخميس الماضي، أرجع الجانب المصري، جميع باصات السفر من الصاله الفلسطينيه، وذلك نتيجه لتعطل الحاسوب في الطرف الأخر.

وأوضح المكتب الإعلامي لمعبر رفح، أنه تم السماح بسفر الباص الأول الذي تم دخوله صباح اليوم إلي بالصاله المصريه، والأن ينتظر المسافرون لتسليم جوازاتهم ليتم ختم الجوازات.

وأضاف "يكون بهذا قد تم إرجاع الباص التاني والتالت والرابع وجميعها باصات التنسيقات، علي أن يعاد سفرها في أول يوم عمل بدايه الاسبوع القادم".

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