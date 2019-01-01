  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يلتقي وفدا من المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين ومخيم طولكرم

السبت 31 أغسطس 2019 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي وفدا من المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين ومخيم طولكرم


رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت في مكتبه برام الله، وفدا من المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين، ووفدا من مخيم طولكرم، ضم فعاليات ومؤسسات ووجهاء المخيم، كل على حدة، حيث اطلع على اهم احتياجاتهم ومطالبهم.

واستعرض المكتب التنفيذي للجان الشعبية أوضاع المخيمات في الضفة الغربية، والصعوبات التي تواجه عمل اللجان الشعبية في ظل انخفاض المساعدات والدعم المقدم، والازمة التي تواجهها وكالة الغوث، ونتيجة ازدياد احتياجات المخيمات على كافة الاصعدة.

واعرب رئيس الوزراء عن دعمه الكامل لأي مبادرة او مشروع انتاجي او فكرة رائدة تخرج من المخيم، وتلبية كافة الاحتياجات الطارئة التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين فيها.

واشار اشتية الى ان الحكومة تسعى جاهدة لتلمس احتياجات المواطنين ومعالجة همومهم، مشددا على أن التعامل مع المخيمات لا يتم على أساس أنها حالة امنية بحاجة الى حل، وانما هي حالة نضالية اجتماعية اقتصادية، يجب على الجميع التكاتف مع بعضهم البعض لحل المشاكل التي تواجهها.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 13: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي وهذا ما سيفعله لتجنب حرب شاملة..

اللواء ابراهيم:ليس من المنطق رفض صفقة القرن قبل طرحها رسميا

حزب الله يرفض عرضاً أميركياً لمقايضة عدم الرد

مقربون من حزب الله : الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول

غموض يلف قضية وفاة الشابة إسراء غريب

7 مهن غريبة في البيت الأبيض.. تعرف عليها

75 اصابة بنيران الاحتلال شرق قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

1

المستشفى الاندونيسي يصدر بياناً توضيحياً حول فيديو لأحد مصابي العودة شرق جباليا

o

غزة :استشهاد شاب متأثرا بجراحه التي اصيب بها امس الجمعة

مقربون من حزب الله : الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول

عضو كنيست: مطلوب عملية عسكرية واسعة ضد حماس بمشاركة عربية

ما هو عرض إسرائيل الاخير على حماس مقابل هدنة طويلة ؟