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الخارجية الفلسطينية تصدر بيان حول قضية اختفاء الشاب صالح حمد في البوسنه

السبت 31 أغسطس 2019 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تصدر بيان حول قضية اختفاء الشاب صالح حمد في البوسنه


رام الله / سما /

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تتابع عبر سفارتينا لدى البوسنة والهرسك، ولدى جمهورية صربيا، باهتمام كبير اختفاء المواطن صالح حمد، وذلك منذ ابلاغ والد الشاب سفارتنا في ساراييفو عن فقدانه على الحدود الصربية.

وأوضحت الوزارة أن أصدقاء الشاب حمد الذين كانوا برفقته وهم يحاولون العبور من صربيا الى البوسنه في طريقهم إلى دول أوروبا الغربية، أدلو بشاهداتهم لعائلته.

وأشارت إلى أن السفير رزق النمورة، بتعليمات الوزير رياض المالكي، يتواصل مع السلطات البوسنية ذات العلاقة، وأبلغها رسميا عن فقدان الشاب حمد، كما تم التواصل مع السلطات الصربية عبر سفارتنا هناك، وما يزال البحث جاريا.

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