نيابة عن الرئيس: دبور يقلد المناضل اللبناني الراحل هاني فاخوري وسام الرئيس ياسر عرفات

بيروت /سما/

نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قلد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، اليوم السبت، المناضل والاعلامي اللبناني الراحل هاني فاخوري، نجمة يبوس وسام الرئيس ياسر عرفات، تقديرا لسيرته ومسيرته الوطنية القومية الحافلة وتثمينا عاليا لمواقفه النبيلة والمشرفة في الدفاع عن فلسطين أرضا وشعبا وقضية كأحد أبنائها أصالة وانتماء.

حضر التكريم امين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، وعضوا المجلس الثوري لحركة "فتح" آمنة جبريل ورفعت شناعة، والمستشاران في سفارة فلسطين حسان ششنية وماهر مشيعل، والقنصل رمزي منصور.

وعبرت عائلة الراحل فاخوري عن اعتزازها بهذه اللفتة الكريمة من الرئيس محمود عباس، مثمنة هذه الخطوة الكبيرة التي تكرس دور العائلة في الدفاع عن قضية فلسطين جيلاً بعد جيل.