المستشفى الاندونيسي يصدر بياناً توضيحياً حول فيديو لأحد مصابي العودة شرق جباليا

غزة / سما /

أصدر مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، اليوم السبت، بياناً توضيحياً حول انتشار فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد مصابي مسيرة العودة شرق جباليا أمس الجمعة وبجانبه والده يدعي فيه بأن المستشفى رفض تقديم العلاج للمصاب وطلب منه شراء علاج وجبس.

وأوضحت المستشفى في بيانها، أنه فور وصول المصاب ( ل م م ي ١٨ عاما ) من سكان جباليا الى قسم الطوارئ بالمستشفى الاندونيسي تم معاينة إصابته من قبل طبيب العظام د.محمود نتيل وبالفحص السريري تبين وجود إصابه بعيار ناري بالفخذ وتم عمل صور أشعة لمكان إصابته حيث تبين وجود كسر بسيط (شرخ) بعظمة الفخذ ولم يكن لديه إصابة في الأوعية الدموية.

وبين المستشفى، أن د.نتيل قرر عمل غيار وجبس للطرف المصاب إلا أن والد الطفل رفض العلاج وقال ( انا بدي ابني يموت وانا سآخذ ولدي خارج القسم وافضح وزارة الصحة ).

وذكر المستشفى، أن الطواقم الطبية حاولت منع والد الطفل من هذا الفعل غير المبرر إلا أنه أصر على سحب المصاب خارج الطوارئ وقام بتسجيل الفيديو ومن ثم عاد إلى قسم الطوارئ،

وعلى الرغم من قيام والد المصاب بالتشهير وافتعال مشكلة إلا أن الطواقم الطبية و بمجرد عودته إلى قسم الطواريء قامت باستكمال واجبها وقدمت الخدمة اللازمة للمصاب ومنها عمل جبس للمريض وكذلك أعطي حقنه مضادة للتيتانوس و حقن مسكنه وهذا الاجراء الطبي مسجل في تذكرة الطوارئ الخاصة بالمصاب وقد غادر المستشفى بوضع جيد.

وأوضح بيان المستشفى، أن الطواقم الطبية في المستشفى الاندونيسي تعاملت أمس المجمعة مع 24 إصابة مختلفة وصلت من مخيم العودة شرق جباليا وجميع الاصابات تلقت الرعاية الصحية المناسبة والكاملة وهذا ما عهده علينا اهلنا في محافظة شمال قطاع غزة خلال مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأكدت أن كافة الطواقم الطبية والإدارية بالمستشفى الاندونيسي مجندة على مدار الساعة لتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمصابين والمرضى على حد سواء.