عوض الله: قرار هندوراس لا يؤثر على المكانة القانونية للقدس وفق قرارات الأمم المتحدة

رام الله / سما /

اعتبر رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، الدكتور عمر عوض الله أن ما قامت به هندوراس وناورو لا يؤثر على المكانة القانونية للقدس المحتلة وفق قرارات الامم المتحدة.

وقال عوض الله لإذاعتنا انه يتم التحرك مع مجموعة من الدول لفضح الدول التي تخضع للابتزاز الامريكي حيث تم التوجه الى الامين العام للام المتحدة للتحرك في اطار هذه القرارات التي تؤثر على حقوق شعبنا وعلى المنظومة الدولية.

واضاف عوض الله أن الضغط السياسي الحالي على تلك الدول يستند في الاساس على مجموعة من القرارات التي تخص القدس تم اتخاذها في منظمة التعاون والجامعة العربية والجمعية العام للأمم المتحدة وهي بمثابة مخزون قانون لشعبنا

ودعا عوض الله الى قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول التي تستجيب للضغوط الامريكي مؤكدًا انه يجري العمل على ذلك الان.

واعتبر عوض الله أن قرار ناورو وهندوراس ياتي انسجاما مع توجه الادارة الامريكية في دعم نتنياهو في معركته الانتخابية القادمة على حساب حقوق شعبنا.

وبين عوض الله أن هناك قرارات في الجمعية العامة تحت بند القدس سيتم تطويرها لمنع أي دول للانجرار وراء الولايات المتحدة والاستجابة لضغوطها.