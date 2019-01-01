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الشرطة تتلف 62 مركبة غير قانونية في بلدة قصره جنوب بنابلس

السبت 31 أغسطس 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تتلف 62 مركبة غير قانونية في بلدة قصره جنوب بنابلس


نابلس / سما /

 اتلفت الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني 62 مركبة غير قانونية في مهمة لها ليلة امس في بلدة قصره جنوب شرق نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان قوة من مراكز الشرطة في الريف ومركز شرطة عقربا والشرطة الخاصة وباسناد من قوات الامن الوطني نفذت مهمة في بلدة قصره جنوب شرق نابلس نتج عنها إتلاف 62 مركبة غير قانونية.

وأضافت ان هذا النشاط جاء حفاظاً على سلامة المواطنين وحماية أرواحهم من التعرض للخطر جراء استخدام هذه المركبات.

وناشدت الشرطة المواطنين الى عدم اقتناء هذه المركبات او قيادتها لأنها غير مؤهلة فنيا للسير على الطرقات واحتمالات وقوع حوادث مميتة مرتفعة.

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