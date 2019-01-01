  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: قضية اسراء أصبحت قضية مجتمع ولايحق لأي شخص أخذ القانون بيده

السبت 31 أغسطس 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: قضية اسراء أصبحت قضية مجتمع ولايحق لأي شخص أخذ القانون بيده


رام الله / سما /

عقب الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن الوفاة الغامضة للشابة إسراء غريب، أن قضيتها أصبحت قضية مجتمع.

واكد على الشعور بنبض الشارع تجاه هذه القضية، والالتزام الكامل بأحكام القانون الفلسطيني وسرية التحقيقات وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة، وذلك احترامًا لروح الفقيدة ومشاعر ذويها.

واشار الى ضرورة تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، كونها حامية مشروعنا الوطني، باعتبارها الأم والأخت والابنة في الأصل، قائلًا: "نحن منها وهي نبع رجولتنا ولولاها ما كنّا مجتمعًا".

وختم في منشور كتبه في صفحته الشخصية على "فيسبوك"، "مع إيماننا العميق بأنه لا يحق لأي شخص أخذ القانون بيده وسوف نتخذ كل إجراء قانوني لازم لإيقاع أقصى العقوبة على كل من تورط في قتل أي انسان ونحن بانتظار نتائج التحقيق في قضية إسراء غريب".

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه: وحدنا رواتب غزة والضفة ويكشف عن مشروع جديد في قطاع غزة

القناة 13: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي وهذا ما سيفعله لتجنب حرب شاملة..

شاهد ..عميلة مخابرات باعت البوظة لبوتين وإردوغان في "ماكس"

اللواء ابراهيم:ليس من المنطق رفض صفقة القرن قبل طرحها رسميا

الطائرات المُسيرّة.. سلاح الضعفاء تؤرّق اسرائيل

75 اصابة بنيران الاحتلال شرق قطاع غزة

7 مهن غريبة في البيت الأبيض.. تعرف عليها

الأخبار الرئيسية

o

غزة :استشهاد شاب متأثرا بجراحه التي اصيب بها امس الجمعة

مقربون من حزب الله : الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول

عضو كنيست: مطلوب عملية عسكرية واسعة ضد حماس بمشاركة عربية

ما هو عرض إسرائيل الاخير على حماس مقابل هدنة طويلة ؟

القناة 13: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي وهذا ما سيفعله لتجنب حرب شاملة..