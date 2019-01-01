الشرطة: 57 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

اريحا / سما /

تنقل اكثر من 57 الف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 141 مطلوبا جنائياً.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيان اليوم السبت، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (31211) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (26103) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار البيان إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (141) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، من بينها التنسيق لـ (14) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.

ولفت البيان الى ان الجانب الإسرائيلي أعاد (26) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية .