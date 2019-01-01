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هبوط بأسهم "توتير" بعد اختراق حساب رئيسه

السبت 31 أغسطس 2019 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط بأسهم "توتير" بعد اختراق حساب رئيسه


وكالات / سما /

تعرض حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر للاختراق أمس الجمعة، إذ أرسل تغريدات وأعاد إرسال تغريدات يمكن لأي شخص أن يراها شملت إهانات عنصرية وشتائم على صفحته التي يبلغ عدد متابعيها نحو أربعة ملايين.

وقال موقع تويتر في تغريدة إنه على دراية بتعرض الحساب للاختراق ويحقق فيما حدث.

وادعت احدى التغريدات التي نشرت على حساب دورسي بعد قرصنته أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان بريئا، بينما احتوت أخرى على تعليقات عنصرية بحق الأميركيين من أصل أفريقي .

كما ظهرت على الصفحة تغريدة تشير إلى وجود قنبلة في مقر تويتر.

وهبط سعر سهم تويتر بأقل من واحد في المئة في معاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي بعد اكتشاف قرصنة الحساب.

#توتير #اختراق

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