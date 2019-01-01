الصين تطلق قمرين صناعيين على متن الصاروخ الحامل كي زد- 1إيه

وكالات / سما /

تم إرسال قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء بواسطة صاروخ حامل من نوع كوايتشو - 1 إيه، أو كي زد - 1 إيه، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين اليوم السبت.

وانطلق الصاروخ في الساعة 7:41 صباحا، لإرسال القمرين إلى مدارهما المخطط لهما.

ويُعد صاروخ كوايتشو - 1 إيه، الذي يعني باللغة الصينية (السفينة السريعة)، صاروخا منخفض التكلفة يعمل بالوقود الصلب ويتمتع بموثوقية عالية وفترة إعداد قصيرة. وقد طورته شركة تابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ويستخدم رئيسيا لإطلاق أقمار صناعية صغيرة إلى المدار المنخفض.

ويعتبر إطلاق يوم السبت المهمة الثالثة لصاروخ كي زد - 1 إيه.

وتم تطوير احد القمرين الصناعيين، اللذين تم إطلاقهما حديثا، من قبل أكاديمية الابتكار للأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وسيستخدم في تجارب تكنولوجيا الجاذبية الصغرى.

أما القمر الصناعي الآخر، الذي طورته شركة سبيستي المحدودة (تشانغشا)، وهي شركة صينية خاصة للفضاء التجاري، فسيستخدم لاختبار تكنولوجيا الشراع الشمسي.