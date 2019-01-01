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المشتل يعيّن لاعبه السابق مديرا فنيا

السبت 31 أغسطس 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
المشتل يعيّن لاعبه السابق مديرا فنيا


غزة / سما /

عيّن نادي المشتل, لاعبه السابق محمد الأشرم, مديرا فنيا للفريق, استعدادا لدوري الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال" خلال الموسم الكروي الجديد.

وأكد المشتل, أن الأشرم سيباشر عمله مع الفريق الأول في الأيام القليلة المقبلة, عقب تشكيله للجهاز الفني الجديد.

ويعمل مدرب المشتل في الوقت الحالي مديرا فنيا في أكاديمية "تشامبيونز", وسبق له خوض فترة معايشة في الدوري الإماراتي قبل حوالي عام.

يشار إلى أن الأشرم حاصل على شهادتي التدريب للمستويين الثاني والثالث, وتعدّ تجربته مع المشتل هي الأولى له مع فريق محلي بالدوري الغزي.

#نادي المشتل

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