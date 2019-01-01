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فيديو.. هدف ذاتي كوميدي بدوري الهواة الأسترالي

السبت 31 أغسطس 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. هدف ذاتي كوميدي بدوري الهواة الأسترالي


وكالات / سما /

شهدت مباراة إيستوود سانت أندروز وجلادسفيل رافنز بدوري الهواة الأسترالي, تسجيل هدف ذاتي كوميدي لمصلحة الأول.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن المباراة شهدت احتساب ركلة جزاء لسانت أندروز، قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء.

وتصدى حارس مرمى جلادسفيل رافنز لركلة الجزاء، قبل أن يحاول زميله بالفريق تشتيت الكرة لخارج الملعب، لكنها اصطدمت بقدمه العكسية عن طريق الخطأ لتأخذ طريقها إلى مرمى فريقه.

وأوضحت "ديلي ميل", أن الهدف العسكي الكوميدي حوّل وجهة لقب الدوري إلى إيستوود سانت أندروز.

الأمر الكوميدي الآخر في مقطع الفيديو, الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تمثل في صوت أحد الجماهير المساندة لجلادسفيل في الملعب، والذي صاح مهللا بعد تصدي الحارس لركلة الجزاء، قبل أن يصيح مرة أخرى معبرا عن حزنه بعد دخولها مرمى الفريق.

#هدف #استراليا

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