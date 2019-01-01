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يوفنتوس يعلن إصابة كيليني في الرباط الصليبي

السبت 31 أغسطس 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يعلن إصابة كيليني في الرباط الصليبي


وكالات / سما /

أعلن نادي يوفنتوس تعرض مدافعه الإيطالي جورجيو كيليني إلى إصابة في الرباط الصليبي ستجبره على المرور من غرفة العمليات.

وقال يوفنتوس في بيان نشره هذا المساء على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت:”خلال مران اليوم الجمعة ، أصيب جورجيو كيليني بالتواء في ركبته اليمنى. أظهرت الاختبارات التشخيصية التي خضع لها اللاعب معاناته من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. سيكون من الضروري إجراء عملية جراحية في الأيام المقبلة. ”

وتعتبر هذه ضربة قوية ليوفنتوس الذي يستعد لمواجهة نابولي مساء يوم الثلاثاء في الدوري الإيطالي. وكما هو معروف تحتاج مثل هذه الإصابات لمدة بين 3 أشهر إلى 6 أشهر للتعافي.

وعانى المدافع البالغ من العمر (35 عامًا) من إصابات عضلية عديدة في الفترة الأخيرة لكن هذه هي أول إصابة يتعرض لها في الرباط الصليبي.

ومن الممكن أن يستغل يوفنتوس ما تبقى من أيام قبل غلق سوق الانتقالات من أجل التوقيع مع قلب دفاع في ظل عدم ثقة ساري في روجاني، و ديميرال.

#يوفنتوس #الرباط الصليبي

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