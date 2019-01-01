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سرقة 120 ألف شيكل بسطو على سيارة شرق نابلس

السبت 31 أغسطس 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرقة 120 ألف شيكل بسطو على سيارة شرق نابلس


رام الله / سما /

سطا مجهولون صباح اليوم السبت، على سيارة مواطن شرق نابلس، وسرقوا مبلغًا ماليًا كبيرًا.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة نابلس المقدم أمجد فراحتة، أن الشرطة تلقت شكوى من مواطن تفيد بتعرضه لعملية سطو.

وذكر المواطن في الشكوى أن مركبة بداخلها عدد من الشبان، اعترضت مركبته أثناء مرورها بالقرب من مفترق بلدة سالم شرق نابلس، واستولوا على مبلغ 120 ألف شيكل كان بحوزته.

وأضاف أن منفذي الاعتداء أحرقوا المركبة التي استخدموها وتحمل لوحة تسجيل غير فلسطينية "اسرائيلية"، ولاذوا بالفرار.

وأكد أن المباحث باشرت التحقيق بالحادث فور تلقيها الشكوى، وقد ضبطت المركبة التي استخدمت في السطو.

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