رسمياً .. آرسنال يعلن انتقال مونريال إلى ريال سوسيداد

وكالات / سما /

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي صباح اليوم السبت رسمياً رحيل ظهيره الأيسر الإسباني ناتشو مونريال وعودته إلى إسبانيا والليجا مجدداً من بوابة ريال سوسيداد.

ونشر نادي آرسنال الإنجليزي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحسابته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر أكد فيه انتقال ناتشو مونريال إلى ريال سوسيداد في صفقة انتقال دائمه.

وقدم آرسنال الشكر في بيانه الرسمي للاعبه السابق ناتشو مونريال الذي لعب في صفوف الفريق 6 سنوات ونصف منذ انضمامه إلى الجانرز قادماً من مالاجا الإسباني في يناير من عام 2013.

ومثل ناتشو مونريال آرسنال في 250 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالهما 10 أهداف وصنع 20 آخرين ونجح بالتتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات.

ونجح آرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع ظهير أيسر جديد وهو الأيرلندي كيران تيرني من صفوف سيلتيك الإسكتلندي، الأمر الذي فتح الباب لرحيل ناتشو مونريال وعودته إلى الدوري الإسباني مجدداً.