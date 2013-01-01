  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً .. آرسنال يعلن انتقال مونريال إلى ريال سوسيداد

السبت 31 أغسطس 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. آرسنال يعلن انتقال مونريال إلى ريال سوسيداد


وكالات / سما /

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي صباح اليوم السبت رسمياً رحيل ظهيره الأيسر الإسباني ناتشو مونريال وعودته إلى إسبانيا والليجا مجدداً من بوابة ريال سوسيداد.

ونشر نادي آرسنال الإنجليزي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحسابته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر أكد فيه انتقال ناتشو مونريال إلى ريال سوسيداد في صفقة انتقال دائمه.

وقدم آرسنال الشكر في بيانه الرسمي للاعبه السابق ناتشو مونريال الذي لعب في صفوف الفريق 6 سنوات ونصف منذ انضمامه إلى الجانرز قادماً من مالاجا الإسباني في يناير من عام 2013.

ومثل ناتشو مونريال آرسنال في 250 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالهما 10 أهداف وصنع 20 آخرين ونجح بالتتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات.

ونجح آرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع ظهير أيسر جديد وهو الأيرلندي كيران تيرني من صفوف سيلتيك الإسكتلندي، الأمر الذي فتح الباب لرحيل ناتشو مونريال وعودته إلى الدوري الإسباني مجدداً.

#آرسنال #ريال سوسيداد

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه: وحدنا رواتب غزة والضفة ويكشف عن مشروع جديد في قطاع غزة

القناة 13: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي وهذا ما سيفعله لتجنب حرب شاملة..

شاهد ..عميلة مخابرات باعت البوظة لبوتين وإردوغان في "ماكس"

اللواء ابراهيم:ليس من المنطق رفض صفقة القرن قبل طرحها رسميا

الطائرات المُسيرّة.. سلاح الضعفاء تؤرّق اسرائيل

75 اصابة بنيران الاحتلال شرق قطاع غزة

مصر: جماعات حقوقية تطالب بالإفراج عن شعث.. "اعتُقل تعسفيًا"

الأخبار الرئيسية

o

غزة :استشهاد شاب متأثرا بجراحه التي اصيب بها امس الجمعة

مقربون من حزب الله : الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول

عضو كنيست: مطلوب عملية عسكرية واسعة ضد حماس بمشاركة عربية

ما هو عرض إسرائيل الاخير على حماس مقابل هدنة طويلة ؟

القناة 13: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي وهذا ما سيفعله لتجنب حرب شاملة..