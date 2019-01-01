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ليوناردو يحسمها ويستبعد ريال مدريد من صفقة نيمار

السبت 31 أغسطس 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليوناردو يحسمها ويستبعد ريال مدريد من صفقة نيمار


وكالات / سما /

كسر البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حاجز الصمت بشأن إمكانية رحيل مواطنه نيمار جونيور دا سيلفا عن صفوف نادي العاصمة الفرنسية هذا الصيف.

وتحدث ليوناردو لوسائل الإعلام المختلفة عقب انتهاء مباراة باريس سان جيرمان مساء أمس الجمعة ضد ميتز والتي فاز بها العملاق الباريسي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر الدوري الفرنسي.

واعترف السيد ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أن هناك مفاوضات دائرة بينه وبين برشلونة ولكن دون توصل لإتفاق نهائي حتى الآن.

وكشف ليوناردو أن هناك إمكانية لبقاء نيمار في باريس سان جيرمان هذا الصيف إذا لم يتم التوصل لإتفاق مع برشلونة، مؤكداً أيضاً أن رغبة البرازيلي الوحيدة هى الانتقال والعودة إلى النادي الكتالوني.

واستبعد ليوناردو بهذا الحديث والتصريحات ريال مدريد تماماً من صفقة نيمار، النادي الملكي الذي ارتبط طوال الصيف بإمكانية التعاقد مع لاعب برشلونة السابق بعد معرفته برغبته بالرحيل عن باريس سان جيرمان.

#ريال مدريد #نيمار

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