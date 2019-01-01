حزب الله يرفض عرضاً أميركياً لمقايضة عدم الرد

بيروت / وكالات /

كشف الوزير اللبناني السابق وئام وهاب أن مسؤولاً لبنانياً أبلغ قيادة المقاومة (حزب الله) في لبنان أنه إذا لم ترد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير في الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن واشنطن لن تتخذ عقوبات ضد مؤسسات لبنانية.

وقال وهاب لـ قناة "لميادين" "إن قيادة المقاومة رفضت مقايضة عدم الرد على "إسرائيل" في مقابل عدم فرض العقوبات الأميركية.

كلام وهاب جاء على تعليقاً على العقوبات الأميركية على "جمال تراست بنك" بزعم تسهيله لأنشطة مالية لحزب الله ومؤسساته.

وأوضح وهاب أن "المقاومة لا يمكن أن تسمح باستمرار استهداف بيئتها عن طريق العقوبات الأميركية".

وهاب تابع "الوساطة نقلها أحد اطراف الحكومة اللبنانية إلى حزب الله وقد أبلغ بأن الرد على إسرائيل حتمي"، مشيراً إلى أنه ربما يكون رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري هو من نقل رسالة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى حزب الله لأنه هو الوحيد الذي تحدث مع الأميركيين أخيراً.

وأشار وهاب إلى أن المفاجأة عند الأميركيين كانت بموقف الحريري من الاعتداء الإسرائيلي، معتبراً أن العقوبات تأتي في إطار الضغط على بيئة حزب الله لمنعها من الالتفاف حول المقاومة.

وهاب رأى أن "على الحكومة اللبنانية التخلي عن التعاون مع واشنطن والتوجه نحو العمل مع روسيا والصين والتعامل باليورو". واعتبر أن "الإدارة الأميركية عبارة عن عصابة تتحكم بالعالم عن طريق الدولار ويجب إسقاط هذه الأداة"، وفق تعبيره.

الوزير اللبناني السابق أعلن أنه إذا وقعت الحرب فـ"ستتساقط الصواريخ على إسرائيل من كل الأمكنة وموقف المقاومة الفلسطينية واضح".

ورأى وهاب أن "رد المقاومة سيعيد قواعد الاشتباك مع إسرائيل إلى سابق عهدها ولا يمكن أن تتدحرج الأمور إلى حرب"، مشدداً "لا يمكن الاستفراد بحزب الله ولا أعتقد أن إسرائيل تريد الحرب".