المستشار براك يوقع مذكرة تعاون مع نظيره الروماني

رام الله / سما /

وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك مذكرة تعاون، اليوم السبت، مع رئيس الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية نستور كالين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية، بحضور سفير فلسطين لدى رومانيا فؤاد كوكالي، ورئيس قسم العلاقات الدولية في الدائرة الرومانية كوستين فرلان، وضابطة الشرطة القضائية المتخصصة في تطبيق البرامج التعاونية الدولية إيوانا كندريا.

وأطلع المستشار براك نظيره الروماني على عمل هيئة مكافحة الفساد وهيكليتها وآلية عملها واختصاصاتها، مؤكدا أنها هيئة مستقلة تقوم بعملها وفق قانون مكافحة الفساد في فلسطين.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين في مكافحة الفساد.

بدوره، أكد كالين دعم الدائرة الرومانية لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، مشيرا إلى استعداده التام لإرسال الخبراء والمختصين في مكافحة الفساد لفلسطين بهدف تأهيل الكادر الفلسطيني وتطوير قدراته.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقة والعمل المشترك بين الجانبين، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على النشاطات الميدانية الخاصة بكل طرف والمتعلقة بمكافحة الفساد.