ما هو عرض إسرائيل الاخير على حماس مقابل هدنة طويلة ؟

وكالات

عرضت إسرائيل على حركة حماس ما اسمته "محفزات اقتصادية" وتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة مقابل هدنة طويلة المدى، مع تصعيد التوترات وسط قصف اسرائيل مواقع في غزة واطلاق صواريخ من القطاع وتبادل التهديدات، حسب ما ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

وبحسب التقرير، قدم مسؤولو مخابرات مصريون الإقتراح خلال لقاء مع قادة حماس، أفادت القناة 12.

وأثناء تقديم الإقتراح، ورد أن المصريون حذروا مسؤولين في حماس أن اسرائيل جدية بتهديدها اطلاق حملة عسكرية واسعة النطاق في حال استمرار العنف.

وقالت حماس من جهتها إنها غير مسؤولة عن اطلاق الصواريخ الأخيرة من القطاع اتجاه المستوطنات الاسرائيلية.

وتدعي اسرائيل أن حماس، هي المسؤولة عن اطلاق الصواريخ من القطاع، بينما تقول انها تعتقد بأن حركة الجهاد الإسلامي هي سبب ما اسمته "الإضطرابات الأخيرة".

وتفرض كل من اسرائيل ومصر عدة قيود على حركة الأشخاص والبضائع دخولا وخروجا من غزة. وتقول اسرائيل إن الحصار ضروري لـ"منع حماس وحركات أخرى في القطاع من الحصول على اسلحة وبناء بنية تحتية عسكرية".