  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رفض طلب لنتنياهو تأجيل نشر نصوص التحقيقات معه إلى ما بعد الانتخابات

الجمعة 30 أغسطس 2019 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفض طلب لنتنياهو تأجيل نشر نصوص التحقيقات معه إلى ما بعد الانتخابات


القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الجمعة، أن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت طلبًا تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تأجيل نشر تحقيقات ملفات الفساد المتهم بها، إلى ما بعد انتخابات الكنيست المرتقبة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقالت القناة العبرية 12: إنّ المحكمة الإسرائيلية العليا ولجنة الانتخابات المركزية رفضتا طلبًا تقدم به حزب الليكود برئاسة نتنياهو، مفاده منع نشر نصوص التحقيقات في ملفات فساد نتنياهو، وأهمها الملف المعروف إعلاميًا بــ ”4000“، مبينةً أنّ ”المحكمة لم تجد شيئًا يستدعي تأجيل النشر ما دعاها لرفض الطلب“.

ونقلت القناة العبرية عن قاضٍ إسرائيلي قوله: ”لم أجد في هذا الوقت سببًا مقنعًا لتأجيل ومنع نشر النصوص“، مبينة أنّ ”طلب حزب الليكود تضمّن إصدار أمر مؤقت من المحكمة العليا يمنع نشر مواد التحقيق المتعلقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو“.

ووفقًا للقناة، فإنّ نشر أي تحقيقات تتعلق بملفات فساد نتنياهو قبيل الانتخابات سيؤثر على نزاهتها وعلى رأي الناخبين الإسرائيليين.

وتدور العديد من ملفات الفساد حول نتنياهو، تتضمن خيانة الأمانة وتلقي الرشاوى والهدايا والعمل لصالحه الشخصيّ خلال فترة ترؤسه الحكومة الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة : أحبطنا مخططا إجراميا خطيرا في القطاع

صحيفة تكشف تفاصيل مقترح مصري للتهدئة قدمته مصر لوفد حماس

شاهد ..عميلة مخابرات باعت البوظة لبوتين وإردوغان في "ماكس"

ساعات مصيرية تواجهها المنطقة ..رد حزب الله متى وكيف ؟

الطائرات المُسيرّة.. سلاح الضعفاء تؤرّق اسرائيل

قناة عبرية : ترامب رفض الرد على اتصالات نتنياهو حول لقاء ظريف

اصابة احد عناصر المقاومة باستهداف اسرائيلي شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

القناة 13: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي وهذا ما سيفعله لتجنب حرب شاملة..

قيادي بحماس: يد العدالة ستصل قريبا لمن خطط ونفذ العملية ويكشف الهدف من تفجيرات غزة!

75 اصابة بنيران الاحتلال شرق قطاع غزة

اشتيه: وحدنا رواتب غزة والضفة ويكشف عن مشروع جديد في قطاع غزة

الطائرات المُسيرّة.. سلاح الضعفاء تؤرّق اسرائيل