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القناة 13: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي وهذا ما سيفعله لتجنب حرب شاملة..

الجمعة 30 أغسطس 2019 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 13: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي وهذا ما سيفعله لتجنب حرب شاملة..


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حزب الله اللبناني قد بدأ فعليا التحضير لهجوم انتقامي ردا على هجوم الجمعة في بيروت.

وبحسب مراسل الشؤون العربية في القناة 13 العبرية، حيزي سيمانتوف، فإن تقديرات الجيش تشير إلى أن الحزب اللبناني ينوي تصوير هجوم الثأر وبثه على قناة المنار.

وتابع قائلًا "من أجل تجنب التدهور إلى حرب شاملة، من المتوقع أن يضرب الحزب أهدافًا عسكرية وغير مدنية".

واضاف "لذلك، قام الجيش الإسرائيلي بتقليص نشاطه في منطقة السياج، وفي الوقت نفسه على جانبي السياج - قوات اليونيفيل والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي أصبحوا في حالة تأهب وتوتر قصوى".

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