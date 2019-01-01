  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نتنياهو لماكرون: الوقت ليس مناسبا للتفاوض مع إيران

الجمعة 30 أغسطس 2019 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لماكرون: الوقت ليس مناسبا للتفاوض مع إيران


القدس المحتلة / سما /

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الوقت الحالي "ليس مناسبا" لإجراء مفاوضات مع إيران.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الجمعة بين الرئيسين الإسرائيلي والفرنسي بمبادرة باريس، حسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو.

وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية أثناء الاتصال على أن الدولة العبرية "ستدافع عن نفسها من الاعتداءات التي تشن عليها وستمنع أعداءها الذي يبتغون تدميرها من التزود بأسلحة فتاكة".

وقال نتنياهو، حسب البيان، إن "من يرعى العدوان والتسلح" لن يتمتع بأي حصانة، مضيفا: "هذا التوقيت غير المناسب لإجراء مباحثات مع إيران حيث تقوم الأخيرة بزيادة وتيرة عدوانها في المنطقة".

وجاء ذلك على خلفية تكثيف إسرائيل في الأيام الأخيرة حملتها ضد إيران، إذ أكدت أولا شنها غارات جديدة على سوريا بدعوى إفشال خطة إيران لإطلاق طائرات مسيرة متفجرة على إسرائيل، ثم أعلنت عن مخطط إيراني مزعوم آخر لإمداد "حزب الله" اللبناني بصواريخ عالية الدقة.

من جانبها، تحاول باريس التخفيف من حدة التوتر الإقليمي بين واشنطن وطهران، ومهدت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى فرنسا بالتزامن مع استضافتها قمة مجموعة السبع في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة : أحبطنا مخططا إجراميا خطيرا في القطاع

صحيفة تكشف تفاصيل مقترح مصري للتهدئة قدمته مصر لوفد حماس

شاهد ..عميلة مخابرات باعت البوظة لبوتين وإردوغان في "ماكس"

ساعات مصيرية تواجهها المنطقة ..رد حزب الله متى وكيف ؟

الطائرات المُسيرّة.. سلاح الضعفاء تؤرّق اسرائيل

قناة عبرية : ترامب رفض الرد على اتصالات نتنياهو حول لقاء ظريف

اصابة احد عناصر المقاومة باستهداف اسرائيلي شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

القناة 13: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي وهذا ما سيفعله لتجنب حرب شاملة..

قيادي بحماس: يد العدالة ستصل قريبا لمن خطط ونفذ العملية ويكشف الهدف من تفجيرات غزة!

75 اصابة بنيران الاحتلال شرق قطاع غزة

اشتيه: وحدنا رواتب غزة والضفة ويكشف عن مشروع جديد في قطاع غزة

الطائرات المُسيرّة.. سلاح الضعفاء تؤرّق اسرائيل