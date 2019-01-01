بيان من جيش الاحتلال حول الاحداث شرق قطاع غزة

غزة / سما /

اصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بيان بشأن الاحداث شرق قطاع غزة، موضحا أنه تم اصابة جندي اسرائيلي بجراح طفيفة نتيجة انفجار مفرقعات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان صدر عنه، إنه في الساعات القليلة الماضية تجمع حوالي 6000 فلسطيني في عدة مواقع على طول السياج مع قطاع غزة، بعضهم قام بإلقاء قنابل وعبوات باتجاه السياج المحيط أحدها تسبب على ما يبدو بأضرار في مركبة عسكرية.

كما أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نتيجة انفجار مفرقعات أو شظايا قنبلة يدوية، يتم مراجعة تفاصيل الحدث كما تم تحويل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.