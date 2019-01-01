  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيان من جيش الاحتلال حول الاحداث شرق قطاع غزة

الجمعة 30 أغسطس 2019 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان من جيش الاحتلال حول الاحداث شرق قطاع غزة


غزة / سما /

اصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بيان بشأن الاحداث شرق قطاع غزة، موضحا أنه تم اصابة جندي اسرائيلي بجراح طفيفة نتيجة انفجار مفرقعات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان صدر عنه، إنه في الساعات القليلة الماضية تجمع حوالي 6000 فلسطيني في عدة مواقع على طول السياج مع قطاع غزة، بعضهم قام بإلقاء قنابل وعبوات باتجاه السياج المحيط أحدها تسبب على ما يبدو بأضرار في مركبة عسكرية.

كما أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نتيجة انفجار مفرقعات أو شظايا قنبلة يدوية، يتم مراجعة تفاصيل الحدث كما تم تحويل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة : أحبطنا مخططا إجراميا خطيرا في القطاع

صحيفة تكشف تفاصيل مقترح مصري للتهدئة قدمته مصر لوفد حماس

شاهد ..عميلة مخابرات باعت البوظة لبوتين وإردوغان في "ماكس"

ساعات مصيرية تواجهها المنطقة ..رد حزب الله متى وكيف ؟

الطائرات المُسيرّة.. سلاح الضعفاء تؤرّق اسرائيل

قناة عبرية : ترامب رفض الرد على اتصالات نتنياهو حول لقاء ظريف

الاتحاد الأوروبي يتبرع بمبلغ 24.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات المتقاعدين

الأخبار الرئيسية

القناة 13: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي وهذا ما سيفعله لتجنب حرب شاملة..

قيادي بحماس: يد العدالة ستصل قريبا لمن خطط ونفذ العملية ويكشف الهدف من تفجيرات غزة!

75 اصابة بنيران الاحتلال شرق قطاع غزة

اشتيه: وحدنا رواتب غزة والضفة ويكشف عن مشروع جديد في قطاع غزة

الطائرات المُسيرّة.. سلاح الضعفاء تؤرّق اسرائيل