الأسرة الرياضية تنظم وقفة تضامنية مع شهداء الشرطة الفلسطينية

غزة / سما/

نظمت الأسرة الرياضية وقفة تضامنية مع شهداء الشرطة الفلسطينية، عبرت فيها عن إستنكارها للتفجيرين الإرهابيين بمدينة غزة اللذين أديّا لاستشهاد ثلاثة عناصر من الشرطة بغزة وإصابة آخرين.

وحضر الوقفة التضامنية قيادات الشرطة الفلسطينية و لفيف من شخصيات الأسرة الرياضية بكل مكوناتها من المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية.

و نعى عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة شهداء الشرطة الفلسطينية، مؤكداً تضامن الأسرة الرياضية إلى جانب ذويهم في هذا المصاب الأليم.

وقال هنية :" نرفض نحن الرياضيون العبث والتخريب بأمن قطاع غزة والمساس بحياة مواطنيه"، مشيداً بجهود الشرطة الفلسطينية بالقبض على المتهمين بتنفيذ المخطط الإجرامي خلال فترة زمنية قصيرة.

فيما أكد إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة وقوف الأسرة الرياضية في غزة الى جانب القوى الأمنية في طريق حماية شعبنا الفلسطيني الذي لن تؤثر فيه هذه الحوادث والملمات ، معبراً عن اعتزاز الرياضيين بجهود الشرطة الفلسطينية في إنجاح الأنشطة والفعاليات الرياضية.

العقيد علي النادي مساعد مدير شرطة المرور والنجدة عبر عن إعتزازه بالوقفة التضامنية للأسرة الرياضية مع شهداء الشرطة الفلسطينية، مؤكداً على استمرار جهود الشرطة في حماية شعبنا ومواجهة كل التحديات وتحطيم كل المؤمرات التي تريد أن تنال من إرادة شعبنا الفلسطيني.

فيما أكد العميد أيمن البطنيجي، مساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية للعلاقات العامة والإعلام، على أهمية وقفة الأسرة الرياضية مع رجال الشرطة، مؤكداً أنها تدلل على احتضان أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مجالاته لأفراد الشرطة الفلسطينية.