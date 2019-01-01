بلدية نابلس تنفذ مشروعاً حضرياً جماليا في البلدة القديمة

نابلس / سما /

باشرت بلدية نابلس تتفيذ مشروع حضري لتجميل البلدة القديمة، وذلك بمبادرة قدمها رجل الاعمال سامح جمال المصري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس.

ويتضمن المشروع تركيب مظلات موحدة للمحال التجارية في البلدة القديمة، وطلاء ابواب المحلات بألوان متناغمة بعيدة عن العشوائية، بحيث يضفي طابعا حضاريا على البلدة العتيقة، وللحفاظ على إرثها التاريخي والمعماري.

وتأتي هذه المبادرة من منطلق المسؤولية الاجتماعية لعدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تداعت لعقد شراكة حقيقية مع بلدية نابلس لتحقيق هذا الهدف، وأبرمت اتفاقية تعاون بهذا الخصوص.

وتم تغطية تكاليف طلاء أبواب المحلات بتبرع سامح المصري، بينما تبرع كل من مهند جمال المصري والغرفة التجارية وبلدية نابلس وأصحاب المحلات بما نسبته ٢٥٪ من اجمالي تكاليف المظلات من كل مساهم بالتساوي، وعملت الغرفة على التواصل والتنسيق مع اصحاب المحلات لهذا الغرض.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة ذات الطابع الحضري تحت اشراف بلدية نابلس والغرفة التجارية، حيث اوكلت جميع المهام التنفيذية والفنية واختيار الالوان وكافة الامور المتعلقة بخطوط الكهرباء واعمال الصيانة للطواقم الهندسية في البلدية.

وشملت المرحلة الاولى من المشروع منطقة ساحة المنارة وشارع النصر، وسيتم استكماله في باقي المناطق في البلدة القديمة.