الهيئة الوطنية تؤكد وقوفها مع الشرطة وتعلن شعار الجمعة القادمة

غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية وكسر الحصار مساء اليوم الجمعة، جماهير شعبنا للمشاركة في الجمعة القادمة تحت عنوان "حماية الجبهة الداخلية" تأكيداً على وحدة الموقف في مواجهة الفوضى والعمالة وخلط الأوراق.

كما دعت الهيئة في بيان لها في ختام فعاليات الجمعة الـ 72 لمسيرات العودة، جمعة "الوفاء للشهداء" للاسراع في استعادة الوحدة الوطنية وتعزيز صمود شعبنا برفع الاجراءات الظالمة وكسر الحصار، مطالبة جماهير شعبنا للمشاركة في الجمعة القادمة بعنوان حماية الجبهة الداخلية للتأكيد على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الفوضى والعمالة وخلط الأوراق

و توجهت الهيئة بالتحية لأسرانا الأبطال الاسرى المضربين عن الطعام ابطال الأمعاء الخاوية، كما دعت ابناء شعبنا لحملة تضامن لمساندتهم حتى تحقيق مطالبهم .

كما توجهت بالتحية لجماهيرنا الصادمة في القدس وغزة والضفة ومخيمات لبنان التي تواصل تصديها لصفقة القرن بتمسكها بحق العودة

و كدت الهيئة على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار التي ستبقى شوكة واداة للتعبير الجماهيري الواسع

و تطرق بيان الهيئة الى الجريمة البشعة التي هزت الشارع الغزي قبل عدة ايام، و استشهد فيها ثلاثة من ابناء الشرطة الفلسطينية قائلاً: "في الوقت الذي ننعي فيه يد الغدر والخيانة ندين العمل الاجرامي التفجيري الذي استهدفه وحاول خلق الأوراق وعن مواجهة الاحتلال نؤكد وقوفنا إلى جانب الشرطة معركتنا كانت وستبقى مع الاحتلال ولن تكون مع غير الاحتلال".

كما أدان بيان الهيئة الهجمات الصهيونية على بيروت عاصمة المقاومة وبغداد ودمشق، داعية للتصدي له

كما تقدمت الهيئة بالتهنئة من طلابنا الاعزاء ببدء العام الدراسي الجديد