قيادي بحماس: يد العدالة ستصل قريبا لمن خطط ونفذ العملية ويكشف الهدف من تفجيرات غزة!

غزة / سما /

كشف سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الجمعة، عن الهدف وراء تفجيرات غزة التي استهدفت أفراد الشرطة بالقطاع.

وقال الهندي في كلمة له بمخيم العودة شرق غزة، إن "الذين وجهوا الصغار وخططوا لهم لن يثنونا عن طريق الجهاد، وكان هدفهم الكبير أن ينالوا من فصائلنا ووحدتنا وقوتنا"، مؤكدا أن "يد العدالة ستصل قريبا لمن خطط ودبر ونفذ العملية الجبانة التي استهدفت الأبرياء".

وشدد القيادي في حماس، على أن علاقة حركته مع الفصائل الفلسطينية ازدادت صلابة بعد الحدث "الأثيم" الذي جرى قبل أيام في غزة .

وأوضح أن "العمليات المسخة وهؤلاء الضالين المضلين الذين قتلوا الأبرياء لن يزيدونا إلا قوة، وليطمئن الجميع أن وحدتنا الوطنية بعد الحدث الأثيم زادت".

وأكد الهندي أن "رسالة غزة في جمعة الوفاء للشهداء هي الوحدة والمضي حتى تحقيق الأهداف"، مشيرا الى أن "مسيرات العودة مستمرة وستبقى عنوانا للوحدة الفلسطينية".

ولفت إلى أن "الهيئة ستنتهي خلال يومين من المرحلة الثانية من حديقة العودة"، معتبرا ذلك " دلالة على استمرارية هذه المسيرات حتى تحقيق أهدافها".

ودعا القيادي في حركة حماس، السلطة الفلسطينية الى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن شعبنا.