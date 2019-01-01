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النيابة العامة تصدر بيان حول التحقيقات في قضية اسراء غريب

الجمعة 30 أغسطس 2019 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة تصدر بيان حول التحقيقات في قضية اسراء غريب


رام الله / سما /

 باشرت النيابة العامة في مدينة بيت لحم إجراءات التحقيق في وفاة الفتاة اسراء غريب في مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم بناء على البلاغ الوارد من الشرطة بوصول جثة الفتاة الى مسشفى بيت جالا الحكومي في محافظة بيت لحم.

حيث باشرت النيابة العامة باجراء الكشف الظاهري على الجثمان وصدر قرار باحالتها للطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية عليه وفق الاصول، كما باشرت النيابة العامة سماع افادات الشهود وجمع الأدلة والبينات الاولية  والتحقيق وفقا للوقائع والملابسات.

وتؤكد النيابة العامة على أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وتقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد.

وحفاظا على سير إجراءات التحقيق والتأثير على الرأي العام فإن النيابة العامة تهيب بالمواطنين عدم نشر أو تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء أشخاص حول القضية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد على أن أروقة النيابة العامة مفتوحة للتعامل بجدية مع اية معلومة من شأنها اظهار الحقيقة واحقاق العدل.

وتشدد النيابة العامة على ضرورة عدم التعامل ونشر أية أخبار أو منشورات تمس خصوصية الفتاة وعائلتها، لما فيها من مساس بالخصوصية والكرامة الانسانية، ووجوب الحفاظ على سرية اجراءات التحقيق .

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