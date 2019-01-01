نقابة الصحفيين تدين استهداف الاحتلال للصحفيين بغزة

غزة / سما/

دانت نقابة الصحفيين بشدة اقدام قوات الاحتلال على استهداف الصحفيين والتي كان آخرها اليوم استهداف الصحفي علي جاد الله مصور وكالة الأناضول برصاصة معدنية بالرأس خلال تغطيته لمسيرة العودة شرق غزة، وطالبت النقابة الاسرة الدولية بتطبيق قرار مجلس الامن رقم 2222 والخاص بحماية الصحفيين ومعاقبة المعتدين عليهم

واعتبرت النقابة ان اصابة جاد الله هو اعتداء ممنهج يستهدف طمس حقيقة العدوان، ومواصلة استهداف الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم المهني والوطني.

واشادت النقابة باداء الصحفيين الفلسطينيين، وخاصة في مناطق المواجهات، الذين يواجهون بكاميراتهم واقلامهم ألة البطش والعدوان الاحتلالي، وتمنت السلامة والشفاء لجرحى.