بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

غزة / سما /

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة الوفاء للشهداء.

وأفادات مصادر محلية ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة شرقي القطاع للمشاركة في جمعة الوفاء للشهداء ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في جمعة "الوفاء للشهداء" تزامنا مع ذكرى انتهاء عدوان عام 2014 والذي استشهد خلاله 2320 شهيدا على مدى 51 من العدوان على غزة.



واكدت على استمرار مسيرات العودة قدما كأداة وطنية سلمية شعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة ودرسا تكتبه الجماهير بوعيها لكل الشعوب الحية، مؤكدة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وعلى السير قدما بها كأداة كفاحية جماهيرية للتصدي للاحتلال ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية وحماية حقنا بالعودة لفلسطين ولتشكل باستمرارها حجر عثرة في طريق المطبعين وسماسرة وتجار الاوطان.

يتبع..