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اشتية: قرار هندوراس فتح بعثة في القدس جريمة بحق القانون الدولي

الجمعة 30 أغسطس 2019 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: قرار هندوراس فتح بعثة في القدس جريمة بحق القانون الدولي


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس، مخالف للإجماع الدولي وللقانون والقرارات الدولية، ومرفوض من الفلسطينيين وكل المؤمنين بإمكانية الوصول لحل سياسي قائم على مبدأ حل الدولتين.

ودعا اشتية، رئيس هندوراس خوان هرنانديز إلى التراجع عن زيارته لإسرائيل لافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، واصفا هذه الخطوة بالجريمة بحق القانون الدولي.

وتابع أن حق الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم المستقلة حق مقدس ومن غير المقبول أن يكون موضوعا لتحصيل مكاسب أو بيع مواقف سياسية للولايات المتحدة أو لإسرائيل.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس محمود عباس يتابع هذا الشأن عن كثب، وأعطى توجيهاته للتعامل معه.

وأضاف أن الحكومة وضعت مجموعة خطوات لمواجهة قرار هندوراس في المحافل الدولية، منها رفع شكوى ضدها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديم مشروع قرار ضدها في الجمعية العامة لمخالفتها قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين وتمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل البعثات الدبلوماسية إليها.

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