الرئيس يمنح القائد العراقي الراحل اللواء الركن عمر علي وسام نجمة فلسطين العسكري

رام الله / سما /

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائد القوات العراقية في فلسطين الراحل اللواء الركن عمر علي البيرقدار، وسام نجمة فلسطين العسكري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، اليوم الجمعة، لنجلي الفقيد، السفيرة العراقية لدى التشيك سندس عمر، وشقيقها بريز، في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان.

ومنح الرئيس القائد العراقي الراحل البيرقدار وسام نجمة فلسطين العسكري، تقديرا لنضاله وبطولاته التي جسدها من أجل فلسطين، وتثمينا لصموده وتصديه للقوات الغازية على مشارف جنين، ما جعل بطولاته وشواهد قبور رفاقه من شهداء الشعب العراقي خالدة على أرض فلسطين.

وحضر اللقاء، سفيرة العراق لدى الأردن، وغير المقيمة في فلسطين صفية السهيل، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، والوزير مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطالله خيري.