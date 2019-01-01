اشتيه: وحدنا رواتب غزة والضفة ويكشف عن مشروع جديد في قطاع غزة

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتيه، إن الحكومة الفلسطينية أقرت عشرات المشاريع لرفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة، سواء نشاطات اقتصادية أو مناطق صناعية أو تعليم أو صحة وغيرها.

وأضاف في كلمة له خلال رعايته حفل التخرج الأول بجامعة الإسراء في غزة، "سنبقى أوفياء لأهلنا في غزة

وشدد رئيس الوزراء على أنه "لأول مرة منذ 3 سنوات، وحدنا رواتب غزة والضفة، وبالتالي أصبحت تُدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية".

وكشف اشتيه أن الحكومة تعمل على إنشاء جامعة مختصة في التعليم المهني يكون لها فرعا في غزة، مؤكدا أهمية الجامعة المهنية؛ "كي نتخلص من هذا الألم الذي يسمى الخريجين العاطلين عن العمل، ونذهب إلى قطاعات في التعليم المهني تؤهل كل خريج، أن يخلق فرصة عمل له".

ولفت إلى إنشاء بنك التنمية الفلسطيني، مبينا أنه سيعمل على تمويل مشاريع شبابية في مختلف أنحاء فلسطين، مردفا بهذا الصدد : "الفلسطيني علم العالم وأثبت بجدارة أنه مبدع ومقاوم".

ونوه إلى أنه "رغم كل المعيقات، سنبقى ملتزمين تجاه أهلنا في القطاع"، مجددًا استعداده للحضور على غزة؛ لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة على أرضية الاتفاقيات التي تم توقيعها في 12 أكتوبر 2017.

وفي ختام حديثه قال رئيس الوزراء إنه : "رغم الألم والمعاناة التي نعيشها في هذه الظروف الصعبة، إلا أننا نستبشر خيرا في المستقبل، وحتما سيكون مستقبلنا أفضل والمستقبل لنا".