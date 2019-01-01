الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بمستشفيات غزة خلال الاسبوع الماضي

غزة / سما/

نشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، أشكال خدماتها للرعاية الصحية التي قدمت للمرضى في كافة مستشفيات القطاع خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن أقسام الطوارئ قدمت خدماتها العلاجية لـ 28400 حالة مرضية مختلفة، والعيادات الخارجية قدمت خدماتها لنحو 11032 مريض في تخصصات طبية مختلفة.

وأوضحت أن الطواقم الفنية في المختبرات أجرت 43300 فحص مخبري للمرضى، أما الأقسام الجراحية فأجرت 401 عملية جراحية مختلفة منها 263 عملية جراحية كبرى وذات مهارة.

وأضافت "تقديم الرعاية الصحية لـ 3479 حالة مرضية جديدة منومة في اقسام الجراحة والباطنة والاطفال، وتقديم الرعاية المكثفة لـ 256 طفل خداج في حضانات المستشفيات وهي حالات انقاذ حياة".

أما في أقسام الولادة فقدمت خدماتها لـ 1293 حالة (نساء والولادة) منها 290 حالة متابعة سريرية و 639 ولادة طبيعية و 206 ولادة قيصرية و 158 حمل خطر منها 5 حالات إنقاذ حياة.