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عريقات يندد بقراري ناورو وهندوراس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الجمعة 30 أغسطس 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يندد بقراري ناورو وهندوراس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل


أريحا /سما/

 ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات اليوم الجمعة، بقرار كل من جمهورية ناورو وهندوراس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكتب عريقات على حسابه في موقع تويتر إن "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي". وأضاف أن الخطوة "تمثل تشجيعا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في ممارساتها الإجرامية".

واعتبر عريقات أن "نارو وهندوراس تصرفتا بطريقة غير مسؤولة وتلعبان بقضايا داخلية لهما بقضية غاية في الخطورة".

وأعلنت جمهورية "ناورو" أصغر دولة جزيرية في العالم اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونيتها فتح سفارة لها في المدينة.

كما أعلنت هندوراس عزمها افتتاح مكتب بعثة تجارية لدى إسرائيل في القدس يوم الأحد المقبل لتكون بمثابة اعتراف بأن المدينة هي عاصمة إسرائيل. كانت الولايات المتحدة قد نقلت العام الماضي سفارتها من تل ابيب إلى القدس.

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