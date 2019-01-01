رسمياً .. هازارد يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن فوز إدين هازارد لاعب ريال مدريد الحالي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي.

وجاءت تتويج اللاعب البلجيكي بهذه الجائزة بعد أن قاد نادي تشيلسي الإنجليزي للحصول على لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي 2018-2019 على حساب آرسنال في نهائي مدينة باكو.

وأنهى اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً منافسات البطولة من خلال تسجيل هدفين فقط ، فيما توج أوليفييه جيرود ولوكا يوفيتش بجائزة أفضل هدف بعد أن سجل كلاهما (11) في الموسم الماضي.

وجرى الإعلان عن جائزة أفضل لاعب وهداف في الدوري الأوروبي لكرة القدم 2018-2019 بعد ظهر اليوم الجمعة ، وذلك قبل إجراء قرعة مرحلة المجموعات في موناكو للموسم القادم 2019-2020.

وجاء هازارد في المركز الأول في قائمة أفضل اللاعبين في الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي برصيد (340) نقطة ، أوليفييه جيرو (119) نقطة ، فيما جاء لوكا يوفيتش ثالثاً برصيد (94) نقطة.