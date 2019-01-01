  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة تضامنية في برقين مع الأسير خلف المضرب عن الطعام لليوم الـ43

الجمعة 30 أغسطس 2019 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

شارك عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، في وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ43 على التوالي سلطان خلف، والأسرى المضربين كافة، وذلك أمام منزل الأسير خلف في بلدة برقين جنوب غرب جنين.

وخلال الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في جنين، ومشاركة رئيس وأعضاء بلدية برقين، وفعاليات ومؤسسات البلدة، رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الأسيرين خلف، وطارق قعدان، وشعارات ويافطات منددة بسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى.

وطالب المتحدثون في الوقفة ببذل مزيد من الحراك الشعبي والتضامن مع الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، مؤكدين أن ما يجري بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال من اعتقال إداري مناف لكافة الأعراف الدولية، ويعتبر جريمة منظمة بهدف النيل من حياة الأسرى.

ودعا المتحدثون كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأحرار العالم، إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم، خاصة الأسرى الإداريين، والعمل على إطلاق سراحهم، ووقف سياسة الاعتقال الاداري.

يشار إلى أن الأسير سلطان خلف من بلدة برقين في محافظة جنين، شرع بالإضراب عن الطعام بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال نيتها تحويله إلى الاعتقال الإداري، واعتقل في تاريخ الثامن من تموز الماضي، وسبق ذلك أن قضى في معتقلات الاحتلال أكثر من أربعة أعوام، وهو يعاني من مشاكل صحية عديدة.

#سلطان خلف #الاضراب #وقفة تضامنية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس وجهت رسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي عبر مصر وهذا مفادها..

"مرحلة جديدة": ترامب "كابوس" نتنياهو.. و "تسريبات استفزازية قد تقود للتصعيد"

القاهرة : الأمن يلقي القبض على مذيع التليفزيون المصري

مفتى سلطنة عمان يفسر سبب تبادل الزيارات مع "إسرائيل"

مرفق الرابط.. وزارة التعليم بغزة تنشر النتائج النهائية لمقابلات توظيف المعلمين الجدد 2019

عودة وفد حماس إلى غزة

تعميم من سلطة النقد بخصوص راتب شهر أغسطس

الأخبار الرئيسية

اشتيه: وحدنا رواتب غزة والضفة ويكشف عن مشروع جديد في قطاع غزة

الاحتلال يقرر استئناف ضخ الوقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة

صحيفة تكشف تفاصيل مقترح مصري للتهدئة قدمته مصر لوفد حماس

داخلية غزة : أحبطنا مخططا إجراميا خطيرا في القطاع

00000

بالصور.. اللواء "أبو نعيم" يتفقد موقعي استهداف حاجزي الشرطة في غزة