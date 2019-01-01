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مئات المستوطنين يقتحمون "عين بوبين" غرب رام الله

الجمعة 30 أغسطس 2019 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الجمعة، عين بوبين في قرية دير بزيع غرب مدينة رام الله.

وأفاد رئيس مجلس القرية نعيم جعوان ، بأنه منذ ساعات الصباح توافدت حافلات تقل مئات المستوطنين باتجاه عين بوبين، وتم إعلان المنطقة عسكرية مغلقة من قبل جيش الاحتلال.

ويدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع عملية في المنطقة الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

وأوضح جعوان أن الاحتلال ما يزال يغلق الطريق الرئيسي في دير بزيع ما تسمى "منطقة العنب" الذي يسلكه يوميا قرابة 60 ألف مواطن من قرى غرب رام الله، ما يضطرهم لسلوك طرق بديلة صعبة وغير مؤهلة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تحاصر قرى غرب رام الله والمناطق المحيطة منذ ثمانية أيام، وتغلق طريق عين بوبين – دير بزيع وتمنع المواطنين من الوصول اليها.

#المستوطنين

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