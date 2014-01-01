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هل يفرض "فيسبوك" رسوما على مستخدميه؟

الجمعة 30 أغسطس 2019 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يفرض "فيسبوك" رسوما على مستخدميه؟


وكالات / سما /

تغيرت رسالة استقبال مستخدمي "فيسبوك" الجدد، 7 أغسطس الجاري، إلى "سهل وبسيط" It's quick and easy، ما دفع كثيرا من المستخدمين إلى تكهنات بشأن مصير مجانية الخدمة في المستقبل.

وعلى الرغم من أن جمهور "فيسبوك" من مستخدمين ومتصفحين أصبحوا يدركون أن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم لم يعد خدمة مجانية، عقب الفضائح التي لحقت به، جراء تسريب معلومات عن مستخدميه لشركات الإعلانات، وما يطالعونه في كل لحظة من دعايات تطاردهم. إلا أن فرض رسوم على استخدام هذه الخدمة، التي اعتاد عليها أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، لا شك سوف يربك حسابات كثيرين، وقد يدفع البعض إلى الانقطاع عن تلك الخدمة.

وقد ظلت رسالة الاستقبال للمستخدمين الجدد لأكثر من عقد "مجانية وستظل كذلك" It's free and always will be، في محاولة لطمأنة مستخدمي الموقع، بعد انتشار رسائل على نطاق واسع، عام 2009، أن الموقع يعتزم فرض رسوم إذا لم تنشر الرسالة التالية.

وقد أعلن متحدث باسم "فيسبوك" عن أن الموقع سوف يظل مجانيا، ولا توجد أي خطط بشأن فرض أي رسوم على المستخدمين. وقد حقق الموقع ما بين يناير وأبريل الماضي أرباحا أكثر من 15 مليار دولار، ويتواجد عليه حوالي 1.59 مليار مستخدم بمعدل يومي، وفقا لآخر الإحصائيات المعلنة.

#فيسبوك #المستخدمين

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