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"أبل" تعلن عن مفاجأة خلال 11 يوماً

الجمعة 30 أغسطس 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أبل" تعلن عن مفاجأة خلال 11 يوماً


وكالات / سما /

أرسلت شركة "أبل" الأمريكية، أمس الخميس، دعوات لحضور حدث تقيمه في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل داخل مقرها في وادي السيليكون، بولاية كاليفورنيا.

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" في الحدث النقاب عن الطرازات الجديدة لهاتفها الشهير "آيفون".

وظلت "أبل" لسنوات تعلن عن هواتفها الجديدة، في فصل الخريف، وذلك قبل انطلاق موسم التسوق لعطلة عيد الميلاد (الكريسماس).

وترجح الشائعات أن "أبل" ستعلن عن ثلاث طرازات جديدة من هواتف "آيفون"، التي ستخلف هواتف "آيفون" (إكس إس وإكس إس ماكس وإكس آر).


كذلك تشير التكهنات، إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح الهاتف الذي سيخلف هاتف "إكس إس" بشاشة أكبر بقياس 6.1 بوصة (أكبر من 5.8 بوصة في الطراز الحالي).

كما ذكرت تقارير أخرى، أن حدث "أبل" المقام في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، سيشمل توفير لهواتف "آيفون" خاصية "الشحن اللاسلكي ثنائي الاتجاه)، مما يسمح لها بشحن سماعات "إير بودز" أثناء استخدامها مع علبة الشحن اللاسلكي الجديدة الخاصة بها.

ومن المتوقع أن تعلن "أبل" أيضا في احتفاليتها لعام 2019، ترقيات لعمر البطارية، والأمن الحيوي لخاصية "بصمة الوجه" (Face ID)، وكذلك طرح تكنولوجيا جديدة مقاومة للكسر، والإعلان عن حاسوب "ماك بوك برو" جديد، بمقاس 16 بوصة، بالإضافة إلى طرازات جديدة من أجهزة "آيباد" و"آيباد برو"، وطرح نماذج جديدة من ساعة "أبل" مصنوعة من التيتانيوم والسيراميك.

#أبل

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