ليوناردو يترقب بيع نيمار إلى برشلونة للانقضاض على ديبالا

وكالات / سما /

إذا تم تأكيد خبر مغادرة نيمار إلى برشلونة خلال الساعات القليلة القادمة فإن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان لديه أفكار واضحة حول ما سيفعله لجلب بديله.

فحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت فإن المدير الرياضي للنادي الفرنسي قام بعقد اتصالات مستمرة مع وكيل أعمال ديبالا لعدة أسابيع وخاصة بعد أن شعر بأن إدارة يوفنتوس تدفعه للخروج.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين إنتر ميلان ويوفنتوس للتفاوض على التبادل ما بين صاحب الرقم 10 في اليوفي وبين ماورو إيكاردي قد توقفت خاصة بعد وصول المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى الإنتر.

ولذا فإن النادي الباريسي وبالتحديد ليوناردو سيبقى على أهبة الاستعداد في الأيام الاخيرة من سوق الانتقالات لأنه يرى في النجم الأرجنتيني الدولي البديل المناسب لكي يلعب دور نيمار في الفريق.