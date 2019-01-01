وكالات / سما /

مجموعة نارية لبرشلونة وصدام بين الريال وباريس في الأبطال أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لموسم 2019/ 2020، عن صدام بين نادي ريال مدريد الإسباني، أكثر الأندية فوزًا بلقب البطولة، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجمعت المجموعة الأولى باريس سان جيرمان، وريال مدريد، وكلوب بروج، وجالطة سراي. ووقع حامل اللقب، نادي ليفربول الإنجليزي، في المجموعة الرابعة، بصحبة أندية نابولي، وسالزبورج، وجينك.

بينما تعتبر مجموعة الموت، هي السادسة، والتي جمعت نادي برشلونة الإسباني، ببروسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وسلافيا براج التشيكي. وفي المجموعة الثانية، يصطدم بايرن ميونيخ الألماني، بتوتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى أولمبياكوس اليوناني، والنجم الأحمر الصربي.

وجمعت المجموعة الثالثة، مانشستر سيتي الإنجليزي، وشاختار الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي، وأتالانتا الإيطالي. ودخل نادي يوفنتوس الإيطالي في صدام جديد مع نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد، حيث جمعتهما المجموعة الرابعة، رفقة ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

وفي المجموعة السابعة، أوقعت القرعة زينيت سان بطرسبرج الروسي مع بنفيكا البرتغالي، وليون الفرنسي، ولايبزيج الألماني. وضمت المجموعة الثامنة، تشيلسي الإنجليزي، وأياكس الهولندي، وفالنسيا الإسباني، وليل الفرنسي>