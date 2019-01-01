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ماورو إيكاردي في طريقه إلى أتلتيكو مدريد؟

الجمعة 30 أغسطس 2019 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماورو إيكاردي في طريقه إلى أتلتيكو مدريد؟


وكالات / سما /

أظهر نادي أتلتيكو مدريد رغبة في التوقيع مع مهاجم نادي إنتر ميلان المغضوب عليه على سبيل الإعارة ماورو إيكاردي وهو حل ربما يكون مثالياً للمهاجم الأرجنتيني وزوجته واندا نارا.

وكان ماورو قد رفض الانتقال إلى يوفنتوس أو نابولي مفضلاً البقاء في إنتر ميلان رغم عدم رغبة المدرب أنتونيو كونتي في تواجده ضمن مخططاته للموسم الجديد.

وبعد أن اشترى نادي إنتر ميلان المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد فإن هذا كان يعني بأن إيكاردي لم يعد لديه أي فرصة في اللعب للنيراتزوري هذا الموسم.

ويعتبر إيكاردي التدرب مع مواطنه الأرجنتيني دييجو سيميوني فرصة هائلة وخاصة وأن اتلتيكو مدريد مشارك في دوري أبطال أوروبا وهو أمر يعتبره اللاعب أساسياً لذلك رفض فكرة التوجه إلى موناكو.

ولكن ربما يكون هناك عرض آخر من نادي باريس سان جيرمان في حالة تم انتقال نيمار إلى برشلونة.

وكان اللاعب قد غاب عن حفل العشاء الذي أقاموه لاعبي النادي الأسود والأزرق يوم أمس مما ينذر باقتراب رحيله.

ولكن إنتر ميلان يريد في حالة ذهب إيكاردي على سبيل الإعارة أن يُجدد عقده بعدها، لكي لا يكون مضطراً لبيعه بمبلغ زهيد في الصيف القادم وخاصة وأن عقده ينتهي في يونيو من العام 2021.

#ماورو إيكاردي #أتلتيكو مدريد

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