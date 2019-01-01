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فان دايك أفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على ميسي ورونالدو

الجمعة 30 أغسطس 2019 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
فان دايك أفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على ميسي ورونالدو


وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا رسمياً عن تتويج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وتفوق الهولندي فان دايك على كلاً من البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وتوج فان دايك بالجائزة لأول مرة في تاريخه وذلك بعد قيادته ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد موسم رائع تحت قيادة يورجن كلوب.

على الرغم من مركزه كمدافع ولكن فان دايك نجح بفرض نفسه بسبب أداءه الرائع الذي نستمتع به مثلما نفعل عندما نشاهد مهارات اللاعبين، لا يوجد شك أن المدافع الهولندي يستحق التواجد هنا في هذه المكانة اليوم.

#فان دايك #ميسي #كريستيانو رونالدو

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