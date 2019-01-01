فتح تنظم يوما تطوعيا في منطقه واد الحصين المغلقة عسكريا

الخليل / سما /

نظمت حركة فتح اقليم وسط الخليل يوم تطوعي في منطقه واد الحصين بمدينة الخليل و المغلقة عسكريا و المتاخمة لمستوطنة "كريات اربع".

وشملت الفعالية تنظيف الاراضي لتسهيل الحياه اليومية لاهالي المنطقة.

وقال مهند الجعبري مسؤول ملف البلدة القديمة والمناطق المغلقة في حركة فتح بان هذه الفعالية تأتي ضمن خطة الاقليم في العمل على تعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق المحاذية للاستيطان والتي تتعرض وبشكل يومي لابشع الاجراءات العنصرية الهادفة للقضاء على الوجود الفلسطيني في هذه المناطق.

واضاف:" باننا مستمرون في العمل من خلال المناطق التنظيمية لحماية الاراضي وتشكيل عائق امام التمدد الاستيطاني ونحن انطلقنا بالعمل ولن نعود خطوة للوراء وسنعمل بكافة الجهود للحفاظ مدينه الخليل" .

واشار جمال سعيفان احد سكان المنطقة بان وجود حركه فتح بينهم يعزز من وجودنهم وثباتهم في وجه الاستيطان وبان هذا اليوم التطوعي يحافظ على اراضيهم ويحميها من دخول المستوطنين اليها.