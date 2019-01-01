الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

رام الله /سما/

أصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الجمعة، بحالة اختناق شديد خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في أعقاب اقتحام أطراف مخيم جنين وواد برقين.

وذكر شهود عيان أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت واد برقين وأطراف مخيم جنين وتمركزت في منتزه نيسان التابع للجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في المخيم.

واشار شهود عيان إلى أنَّ اقتحام الاحتلال لأطراف المخيم أدى الى اندلاع مواجهات مع المواطنين اصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

في السياق، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات لمناطق عدة من الضفة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت اربعة مواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، المواطنة مريم أبو عبيد من جنين لدى عودتها على معبر الكرامة على الحدود مع الأردن.