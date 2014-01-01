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غزة تستعد لجمعة الشهداء تزامنا مع ذكرى عدوان 2014

الجمعة 30 أغسطس 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تستعد لجمعة الشهداء تزامنا مع ذكرى عدوان 2014


غزة/سما/


يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 72 من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في جمعة "الوفاء للشهداء" تزامنا مع ذكرى انتهاء عدوان عام 2014 والذي استشهد خلاله 2320 شهيدا على مدى 51 من العدوان على غزة.

واكدت على استمرار مسيرات العودة قدما كأداة وطنية سلمية شعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة ودرسا تكتبه الجماهير بوعيها لكل الشعوب الحية، مؤكدة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وعلى السير قدما بها كأداة كفاحية جماهيرية للتصدي للاحتلال ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية وحماية حقنا بالعودة لفلسطين ولتشكل باستمرارها حجر عثرة في طريق المطبعين وسماسرة وتجار الاوطان.
 

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